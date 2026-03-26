Gimenez racconta: «Da titolare al Milan, le aspettative erano altissime. Ecco quando ho iniziato a dubitare dell’operazione»

Santiago Gimenez ha ripercorso da TUDN i momenti che lo hanno portato alla decisione di operarsi alla caviglia, tra dolore crescente e dubbi

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a TUDN, Santiago Gimenez è tornato a parlare del delicato momento vissuto prima dell’operazione alla caviglia. L’attaccante del Milan ha raccontato come il problema fisico lo accompagnasse già da tempo, condizionando progressivamente le sue prestazioni e portandolo a convivere con un dolore sempre più forte.

Un percorso complicato, descritto anche in passato dal messicano, vissuto tra la volontà di non fermarsi, le alte aspettative personali e la necessità, a un certo punto, di prendere una decisione definitiva per il proprio futuro.

L’OPERAZIONE – «Il fastidio mi accompagnava già da prima della Gold Cup; da giocatore dici che non è niente, che bisogna andare avanti, ma dopo ogni partita il dolore ha cominciato ad aumentare sempre di più, fino a quando è arrivato un punto in cui il dolore era davvero forte; ero titolare nel Milan, le mie aspettative erano altissime, ed è lì che inizi a dubitare se smettere o continuare. Ho deciso di andare avanti, ho preso delle medicine per giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più andare avanti, né correre, mi faceva molto male; in quella partita contro l’Atalanta ho preso una dose doppia di medicinali, lì ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione era di operarmi; hai i Mondiali in estate, valuti tutte le probabilità possibili, la decisione che ho preso è stata quella di operarmi, insieme alla mia famiglia, ed è stata la scelta migliore».

Le parole di Gimenez restituiscono bene la difficoltà del momento affrontato, tra il desiderio di restare in campo e la consapevolezza di dover intervenire per evitare conseguenze peggiori. Una scelta sofferta, ma ritenuta necessaria dal giocatore e dal suo entourage per guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi.

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