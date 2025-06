Gimenez parole da leader: tifosi del Milan esaltati! Avete sentito?

Gimenez esalta il Milan e i suoi tifosi: queste le parole da leader del centravanti messicano!

Santiago Gimenez e le dichiarazioni che esaltano i tifosi del Milan. L’attaccante ex Feyenoord, intervenuto a GQ Mexico, ha parlato così in vista della prossima stagione, esaltando quella che è la storia dei rossoneri.

LE PAROLE – «Il Milan è un club che ha vinto sette Champions e non so quante altre coppe, tantissime. E’ uno dei club più importanti della storia e i tifosi sono abituati a vincere. Non si accontentano del secondo posto. Lo scorso campionato sono arrivati secondi e (Christian) Pulisic mi diceva che comunque la gente li crocifiggeva. Immagina ora.. è una situazione molto complicata per il Milan. Ma quella è la misura con cui i tifosi del Milan ti giudicano. Essere campione o essere campione, e questa responsabilità ti fa diventare un vincente. Ti contagia, la gente ti contagia. La prossima stagione è semplicemente questo: pensare a vincere lo scudetto».