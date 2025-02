Gimenez, scatta il paragone con il bomber: durante Empoli Milan. Avete sentito?

Condividi via email

Gimenez, gol all’esordio in Serie A per l’ex Feyenoord. Il telecronista di DAZN ha fatto un paragone con un attaccante del passato

Nel secondo tempo di Empoli-Milan, al 76° minuto è arrivato il primo gol in Serie A di Santiago Gimenez. Per l’attaccante messicano è arrivato anche un paragone da parte di Riccardo Mancini, telecronista di DAZN. Un paragone con un ex bomber italiano, che tra le tante maglie ha indossato anche la maglia rossonera.

LE PAROLE DI RICCARDO MANCINI SU GIMENEZ – «Santiago Gimenez mi ricorda un Bobo Vieri moderno».