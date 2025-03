Condividi via email

Gimenez Milan, messaggio d’amore per il club: «Sto vivendo un sogno, sul mio momento negativo dico questo». Le ultimissime notizie

Santiago Gimenez, ad Adzeca Reportes, ha parlato della sua situazione attuale al Milan.

«Quando sono arrivato al Milan ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il ​​doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella miglior maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente, mi godo ogni secondo».