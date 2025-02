Condividi via email

Gimenez Milan, tutto fatto per l’arrivo del bomber messicano: ecco quando potrà esordire. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Santiago Gimenez, finalmente, sta per diventare un nuovo calciatore del Milan. Il messicano, al termine di una trattativa lunga e tortuosa, domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto con i rossoneri.

L’ormai ex Feyenoord, con ogni probabilità, esordirà mercoledì con la maglia del Milan in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. In campionato, invece, sabato prossimo ad Empoli.