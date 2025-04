Condividi via email

MN24 – Gimenez Milan, lavoro personalizzato per il messicano: previsto rientro in gruppo nei prossimi giorni. Segui le ultimissime

Come appreso dalla nostra redazione, da Milanello arrivano notizie delicate su Gimenez, out per infortunio nel match tra Udinese e Milan. Il messicano ha svolto ancora una volta un lavoro personalizzato.

Il rietino in gruppo sarebbe previsto nei prossimi giorni, con la speranza che l’ex Feyenoord riesca a essere inserito nella lista dei convocati per il match di domenica sera contro l’Atalanta. Tammy Abraham, dunque, pronto a partire nuovamente dal primo minuto alla guida dell’attacco rossonero.