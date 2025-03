Condividi via email

Gimenez Milan, nessun dubbio sulla prossima stagione: lui e altri due top punti fermi! Segui le ultimissime sul club rossonero

Il calciomercato Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Santiago Gimenez in vista della prossima stagione nonostante il momento difficile, col centravanti messicano che è a secco da un mese.

Come riferito da Sport Mediaset infatti, il club rossonero punterà sul ragazzo anche nella prossima stagione: l’ex Feyenoord è uno dei punti fermi insieme a Reijnders e Pulisic. Il futuro non è assolutamente in discussione.