Gimenez, il problema grave a 17 anni e la grande fede del messicano: il Milan racconta Santiago

Il Milan sul proprio sito ufficiale ha parlato di Santiago Gimenez, acquisto del calciomercato invernale, qui due “aneddoti” legati alla sua vita.

LA TROMBOSI A 17 ANNI E LA GRANDE FEDE – «Oggi è uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo, ma la carriera di Santiago Gimenez ha rischiato di interrompersi a 17 anni. A quell’età, infatti, il neo rossonero si è dovuto fermare per sei mesi a causa di una trombosi alla spalla destra, un episodio da cui ha pienamente recuperato e che ha rafforzato il suo rapporto con la fede. Cristiano cattolico da sempre, la religione è molto importante per Santi, che ogni volta che segna rivolge le dita e lo sguardo al cielo come segno di ringraziamento»