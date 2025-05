Gimenez Milan, aneddoto da brividi del ‘Bebote’ da bambino: le sue parole stanno spopolando sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Santiago Gimenez, attaccante rossonero, ha parlato a Sports Illustrated Mexico. Di seguito un aneddoto su lui da bambino.

ORDINE – «Non so dirti se sono nato così o se sono stato cresciuto così, ma semplicemente mi piace essere ordinato. Non lo faccio per un motivo particolare. È così che funziono e mi comprendo meglio. Quando avevo circa 10 anni, ho attaccato un cartoncino alla parete della mia camera e ho iniziato a tracciare una linea per seguire il mio percorso. Tutto è evoluto quando da giovane ho ricevuto il mio primo telefono cellulare, ho detto: ‘Questo telefono deve aiutarmi ad avvicinarmi a dove voglio arrivare, non ad allontanarmi».