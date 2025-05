Gimenez Milan, retroscena super: «Mi piace davvero tanto allenarmi, al termine di ogni partita faccio sempre questo». Le ultimissime sui rossoneri

Santiago Gimenez, attaccante rossonero, ha parlato a Sports Illustrated Mexico. Di seguito le sue parole su come si allena.

ALLENAMENTO – «Molte volte, arriviamo ad allenarci e facciamo tutto automaticamente. E a me non piace questo. Mi piace arrivare all’allenamento ed essere concentrato e consapevole nel lavorare su ciò in cui ho fallito. Uso molto l’applicazione note per le video-analisi, per il rendimento. Dopo ogni partita annoto ciò che ho fatto bene, ciò che ho fatto male, mi do un voto. Ho un video analista. Io gioco e il giorno dopo, lui inizia ad analizzare, estrae un video e mi riassume l’intera partita in 15 minuti. Da lì escono tutte le mie giocate e lui dice: ‘In questa hai fatto bene, ma avresti dovuto provare a calciare con il destro».