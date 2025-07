Santiago Gimenez e il Milan: il padre racconta l’impatto di Ibrahimovic e i primi mesi in rossonero

Santiago Gimenez, il padre dell’attaccante messicano ha raccontato l’impatto e i primi mesi dell’ex Feyenoord in rossonero

Christian Gimenez, padre dell’attuale numero 11 rossonero, Santiago Gimenez, ha offerto un’interessante prospettiva sui primi, intensi mesi di suo figlio al Milan. Intervistato da Esto, ha toccato diversi punti cruciali, dall’arrivo a Milanoall’importanza decisiva di Zlatan Ibrahimovic nel trasferimento, fino alle sfide di adattamento e al meritato riposo di cui il giovane attaccante avrà bisogno.

Il trasferimento di Santiago Gimenez al Milan nel febbraio scorso per una cifra considerevole, pari a 32 milioni di euro, ha catturato l’attenzione di molti. L’attaccante messicano era reduce da un exploit strepitoso con la maglia del Feyenoord, dove aveva messo a segno ben 65 goal in 105 partite complessive, un bottino che ne aveva fatto uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico europeo. Tuttavia, il passaggio al calcio italiano e a una squadra del calibro del Milan ha presentato le sue sfide. Finora, con i rossoneri, Gimenez ha collezionato 19 presenze e ha siglato 6 reti, numeri che, seppur non ancora paragonabili a quelli del Feyenoord, indicano un processo di integrazione graduale.

Il Ruolo Cruciale di Zlatan Ibrahimovic nell’Arrivo di Santi

Uno degli aspetti più sorprendenti e significativi rivelati da Christian Gimenez riguarda il ruolo fondamentale di Zlatan Ibrahimovic nell’approdo di suo figlio al Milan. “È stato sorprendente, uno di quelli che ha insistito di più per l’arrivo di Santi è stato Ibrahimovic, gliene siamo eternamente grati“, ha dichiarato il padre del “Bebote”. Questa affermazione sottolinea quanto la figura dell’attuale consulente del Milan sia stata determinante nel concretizzare l’operazione. È evidente che la fiducia riposta da Ibrahimovic nelle capacità di Santiago abbia giocato un ruolo chiave.

Christian Gimenez ha anche espresso il senso di responsabilità che accompagna questa fiducia: “Una delle responsabilità che abbiamo, dico che abbiamo perché io sono il padre, ma anche Santi, è quella di ripagare la fiducia che Zlatan ha avuto per farci venire a Milano. Speriamo che le cose vadano bene e che Santi possa rimanere a Milano per molto tempo“. Questa dichiarazione evidenzia la pressione positiva e la motivazione che spinge Santiago a dare il massimo per giustificare l’investimento e la stima ricevuta da una leggenda come Ibrahimovic. La speranza di una lunga permanenza in rossonero è palpabile, segno del desiderio di costruire un futuro solido in Serie A.

Adattamento e il Meritato Riposo: Le Sfide del Cambiamento

Il padre dell’attaccante messicano ha anche affrontato il tema del periodo di adattamento e l’importanza del riposo per suo figlio, soprattutto dopo un impegno così gravoso con la Nazionale messicana. Christian Gimenez ha confermato che Santiago avrà bisogno di un periodo di recupero in vista della prossima stagione, specialmente dopo la finale della Gold Cup in programma a Houston contro gli Stati Uniti, disputata nella notte italiana tra domenica 6 e lunedì 7 luglio.

“Lo vedo bene, anche se non è facile il cambiamento che ha dovuto affrontare, le cose non sono andate come si immaginava, deve capire che i processi e l’adattamento da un calcio all’altro non sono facili“, ha spiegato Christian Gimenez. Questa onesta valutazione riconosce le difficoltà intrinseche nel passare da un campionato all’altro, soprattutto in un contesto altamente competitivo come quello della Serie A e in una squadra come il Milan. “Il Milan è una squadra molto competitiva. Deve recuperare bene e pensare a tutto quello che ha dovuto passare in questi mesi. Ora deve giocare la finale di domenica nel migliore dei modi, sperando che vinca, e poi riposare un po’ la mente: gli farà bene. Poi potrà mettersi subito in gioco“.