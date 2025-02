Condividi via email

Gimenez analizza ai microfoni di Milan Tv il pareggio contro il Feyenoord che estromette i rossoneri dalla Champions League

Il suo primo gol in Champions League con la maglia rossonera non basta al Milan per accedere agli ottavi. Santi Gimenez illude il Diavolo con la rete dopo un minuto, ma poi il pareggio di Carranza sancisce l’eliminazione. Il messicano ha analizzato così la gara ai microfoni di Milan Tv.

PRESTAZIONE – «Stavamo facendo bene ma nel calcio cambia tutto in un minuto. Abbiamo sfiorato il gol ma non siamo riusciti a trovare una soluzione dopo essere rimasti in 10»

FUTURO – «La delusione è tanta ma la stagione è lunga e dobbiamo continuare a lavorare. Già da domani»