Gimenez Milan, le dichiarazioni di Franco Ordine sul messicano

Condividi via email

Gimenez, Franco Ordine a Radio 24, parlando del periodo del Milan ha detto la sua sul centravanti messicano

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a Radio 24, parlando del periodo del Milan ha analizzato anche la situazione relativa a Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato nel calciomercato di gennaio, ultimamente sta facendo molta fatica.

LE PAROLE DI ORDINE – «Se la squadra avesse scolpita in testa l’idea di gioco, capiremmo se Gimenez è il centravanti sbagliato per la squadra o se è il gioco a essere sbagliato per Gimenez».