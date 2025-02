Gimenez Milan, è il giorno del nuovo attaccante rossonero: i dettagli del contratto

Gimenez Milan, l’attaccante messicano è pronto a sbarcare in Italia. Questi i dettagli del contratto del giocatore

Santiago Gimenez sarebbe pronto per arrivare in Italia. A breve sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan ed ufficializzare quello che potrebbe essere il più grande colpo in entrata in Serie A di questo calciomercato.

Il centravanti messicano, stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X, il calciatore firmerà un contratto da 4 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029.