Santiago Gimenez

Gimenez Milan, il messicano è innamorato di questi colori: davanti alle proposte d’addio lui si è sempre comportato in questo modo. Le ultimissime

Il giornalista Luca Bianchin ha analizzato il caso di Santiago Gimenez su gazzetta.it, mettendo in evidenza la sua situazione quasi da “separato in casa” e il forte legame con il Milan. Le parole di Bianchin descrivono un giocatore che, nonostante le voci di mercato, è rimasto a Milano, pronto a cogliere la sua seconda grande opportunità.

Un passo dall’addio

Secondo Bianchin, la vicenda di Gimenez è stata più travagliata di quelle che hanno riguardato altri nomi eccellenti del Milan. Il giornalista sostiene che l’attaccante sia stato “più di Maignan, è stato vicino all’addio” e ha addirittura “rischiato di giocare per un’avversaria del Milan”. Un chiaro riferimento alle ultime ore di mercato, quando si è parlato insistentemente di uno scambio con l’atalantino Dovbyk. Si dice che l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, abbia visto in lui un profilo ideale per il suo gioco, tanto da spingere per la trattativa. L’operazione, che ha riempito “siti e discussioni sui social”, non si è però concretizzata e Gimenez è rimasto in rossonero.

Un legame speciale

La permanenza di Gimenez è vista con favore dai tifosi milanisti. “I milanisti lo volevano tenere”, scrive Bianchin, sottolineando il forte desiderio della piazza di vedere il giocatore continuare a vestire la maglia rossonera. Inoltre, il giornalista aggiunge un dettaglio importante: Gimenez “simpatizza per il Milan da quando è bambino”. Questo legame sentimentale rende la sua permanenza ancora più significativa, sia per lui che per i tifosi. Ora ha una nuova chance per dimostrare il suo valore, un’occasione che, come suggerisce Bianchin, deve essere colta senza rimpianti. “Santi è rimasto e, come quando corre verso la porta, non si guardi indietro. […] ha un’altra occasione, che cosa volere di più?”.

