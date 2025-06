Gimenez, Allegri valuterà l’attaccante: le ultime sul futuro

Gimenez dovrà convincere Massimiliano Allegri per rimanere nella rosa del Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Santiago Giménez al Milan sarà oggetto di un’attenta valutazione da parte di Massimiliano Allegri nei prossimi mesi. Il tecnico avrà modo di osservare da vicino il rendimento del giocatore messicano da agosto a dicembre, concedendogli lo spazio necessario per “mostrare il suo valore” e dimostrare le sue qualità. Questo periodo di prova sarà cruciale per determinare il suo percorso all’interno della rosa rossonera.

Solo al termine di questa fase di osservazione intensiva, il Milan prenderà decisioni definitive sul futuro di Giménez. Tuttavia, il quotidiano sottolinea che, “a meno di svolte non previste dal mercato estivo”, l’intenzione del club è quella di “tenersi il messicano”. Questa affermazione suggerisce una fiducia di base nelle potenzialità del giocatore e una volontà di integrarlo pienamente nel progetto, purché le sue prestazioni siano all’altezza delle aspettative.

La strategia di Allegri, dunque, appare chiara: concedere tempo e opportunità a Giménez per ambientarsi e esprimersi al meglio, prima di tirare le somme. Per il Milan, mantenere il giocatore significherebbe puntare sulla sua crescita e sul suo inserimento graduale, evitando di privarsi di un elemento su cui si è evidentemente deciso di investire. L’attenzione sarà ora tutta sulle sue performance in campo, che detteranno i prossimi passi in questa fase di valutazione.