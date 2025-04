Condividi via email

Gimenez Milan, dov’è finito il messicano? Il club lo aspetta e intanto Abraham… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Gimenez al Milan non ha ancora trovato il giusto equilibrio. L’attaccante aveva esordito al meglio segnando nelle prime partite con la nuova maglia rossonera, prima di trovarsi poi in difficoltà.

Nel frattempo, il club lo aspetta ma si affida alle qualità e all’ottimo periodo di forma di Tammy Abraham. L’inglese adesso prova a convincere la dirigenza in vista della prossima stagione.