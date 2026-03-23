Gimenez accelera: niente nazionale per l’attaccante messicano ma allenamenti a Milanello

Gimenez, il ritorno in campo dopo 144 giorni non basta: l’attaccante non va in nazionale e si allena a Milanello

La vittoria contro il Torino non ha portato in dote solo tre punti preziosi, ma ha segnato il ritorno ufficiale sul terreno di gioco di Santiago Gimenez. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante si è rivisto in campo a 144 giorni dall’ultima apparizione, un’assenza lunghissima che ha pesato sulle rotazioni offensive di Massimiliano Allegri. Ora, approfittando della sosta per le Nazionali, il messicano ha un obiettivo chiaro: «Gimenez resta a Milanello per rilanciarsi dopo il ko».

Gimenez, niente Nazionale per il “Santi”: allenamenti intensi agli ordini di Allegri

A differenza di molti compagni, Gimenez non ha risposto a chiamate internazionali, una scelta che gli permetterà di concentrarsi esclusivamente sul recupero totale. Il quotidiano precisa che in questo periodo di pausa il giocatore «lavorerà a Milanello per ritrovare la miglior condizione atletica, agli ordini di Allegri, naturalmente». Il tecnico livornese punta molto sulla fame del classe 2001, apparso già tonico e motivato nei pochi minuti disputati contro i granata.

Il percorso di reinserimento sarà graduale ma costante: l’obiettivo è presentarsi al big match contro il Napoli con una brillantezza diversa, pronti a dare il cambio o a supportare i titolari. Dopo il lungo calvario dell’infortunio, il messicano «vuole riscrivere la propria storia con la maglia rossonera» e diventare l’arma in più per la rincorsa all’Inter di Chivu in questo infuocato finale di stagione.