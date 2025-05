Gimenez, la prestazione in Genoa Milan crea un dubbio: cosa succede adesso

Gimenez sta ritrovando fiducia e continuità con il Milan: cambia qualcosa verso la finale di Coppa Italia?

Santiago Gimenez è subentrato in Venezia-Milan e in Genoa-Milan, segnando il gol dello 0-2 al Penzo e fornendo l’assist al gol di Leao nel match andato in scena ieri allo Stadio Ferraris.

Stando a quanto riportato da Repubblica, il Bebote potrebbe insidiare Tammy Abraham e Luka Jovic per una maglia da titolare in finale di Coppa Italia. Sergio Conceicao potrebbe dare vita ad un ballottaggio a tre in vista della sfida in programma mercoledì 14 maggio.