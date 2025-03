Gimenez a DAZN: «Il Milan deve sempre giocare la Champions League. Non sono in forma? Rispondo così»

Gimenez a DAZN. Le dichiarazioni del calciatore del Milan a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro la Lazio

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro la Lazio Santiago Gimenez ha dichiarato:

LE PAROLE – «Un club come il Milan deve sempre giocare la Champions League, per me è molto importante. Oggi è una partita chiave anche perché la Lazio è davanti a noi: serve vincere. Io mi sento bene: è importante di gruppo lavorare assieme per raggiungere il nostro obiettivo».