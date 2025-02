Gimenez a DAZN: «Felicissimo per il primo gol in Serie A, sulla sfida al Feyenoord dico questo»

Gimenez a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore rossonero a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro l’Empoli

A pochi minuti dal termine del match del Milan contro l’Empoli Santiago Gimenez ha dichiarato:

LE PAROLE DI SANTIAGO GIMENEZ – «Era una partita molto difficile ma siamo riusciti ad incidere. Sono veramente contentissimo per il primo gol in Serie A! Partita contro il Feyenoord? Sarà dura e sarò anche molto emozionato perché per me è come una famiglia».