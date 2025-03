Gimenez, festeggia per il suo Messico: «Grazie incondizionate» – FOTO

Gimenez, centravanti del Milan, nella scorsa notte si è laureato campione della Concacaf Nations League con il suo Messico

Santiago Gimenez, centravanti del Milan, nella scorsa notte si è laureato campione della Concacaf Nations League con il suo Messico. Il ‘Bebote’ ha festeggiato così sui propri profili social.

IL POST – «Campioni della Nations League!! Grazie incondizionate per tutto il supporto. “E tutto quello che fate, fatelo con il cuore, come per Dio e non per gli uomini; sapendo che da Dio riceverete la ricompensa” Colossesi 3 : 23 – 24»