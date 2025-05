Gimenez, si sta riprendendo il Milan: non solo in campo! Scalpita verso la Coppa Italia

Gimenez spera in una maglia da titolare nel match di mercoledì, le ultime sull’attaccante messicano

«C’è Santi subito? Corsa, gol e studio per un posto a Roma», così titola l’edizione odierna La Gazzetta dello Sport. Il protagonista è Santiago Gimenez che con l’impatto avuto nelle ultime tre uscite di Serie A del Milan si candida di diritto ad un possibile posto da titolare per la finale di Coppa Italia.

Conceicao ci starebbe riflettendo seriamente, i 3 gol e assist in 71 minuti tra Venezia, Genoa e Bologna sono un bel biglietto da visita. Anche a gara in corso però potrebbe essere un’arma che stuzzica. Sia in campo che fuori sta dimostrando voglia di riscatto per il finale di stagione e in vista del suo futuro in rossonero.