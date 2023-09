Gilardino sull’arrivo di Messias dal Milan: il tecnico parla così dell’ex rossonero

Alberto Gilardino, in conferenza stampa alla vigilia di Torino Genoa, è tornato a parlare dell’arrivo di Junior Messias dal Milan

In conferenza stampa alla vigilia di Torino Genoa, Alberto Gilardino è tornato a parlare dell’arrivo di Junior Messias dal Milan. Le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù.

MERCATO – «Son talmente stufo che andrei in campo ad allenare questa squadra (ride ndr). È assurdo, secondo me, che ci sia il calciomercato quando si gioca con giocatori che vanno via, con giocatori che hanno sempre il dubbio quando ci si allena. Mi auguro si possa cambiare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La squadra è questa e quello che vi avevo detto venti giorni fa: sono felice di chi è rimasto e di chi è arrivato ma gli obiettivi non cambiano. Il nostro obiettivo è cercare di giocare un campionato difficile dove dobbiamo raggiungere il prima possibile i 40 punti. Sono arrivati Messias, Malinovskyi, Retegui. Ragazzi come Martin o Throsby si sono messi a disposizione della squadra, è arrivato Haps che anche lui ha bisogno di un percorso e un periodo di adattamento. Adesso la mia volontà e la mia priorità è lavorare forte con la squadra e andare dritti come un treno».