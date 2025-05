Gila Milan, è lui il primo colpo di Tare? Volontà chiara e primi contatti col calciatore

Gila Milan, il difensore della Lazio, pupillo di Tare, può essere il primo colpo del direttore sportivo albanese in vista della prossima stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta valutando diversi profili per rinforzare la squadra nella prossima stagione, e Mario Gila è uno dei nomi in cima alla lista del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Gila è un difensore centrale spagnolo classe 2000 che milita nella Lazio, squadra in cui è stato portato proprio da Tare.

Chi è Mario Gila?

Nato a Barcellona il 29 agosto 2000

Cresciuto calcisticamente nell’Espanyol e nel Real Madrid

Ha debuttato con la prima squadra del Real Madrid nel 2022

Acquistato dalla Lazio nell’estate 2022

Ha debuttato con la Spagna Under 21 nel 2022

Perché il Milan è interessato a Gila?

Gila è considerato un profilo importante per rinforzare il pacchetto arretrato del Milan

La sua esperienza in Serie A e in Europa potrebbe essere preziosa per la squadra rossonera

Il Milan potrebbe considerare Gila come sostituto di Tomori o Thiaw in caso di partenza di uno dei due

Altre squadre interessate a Gila