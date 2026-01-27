Gila Milan affare impossibile per gennaio: indiscrezione pesante e il piano per giugno. Ultime

Gila Milan, Matteo Moretto ha frenato gli entusiasmi su un possibile arrivo dello spagnolo a Milanello già a gennaio. Ultime

Nonostante le voci insistenti delle ultime ore che parlavano di un accordo imminente tra Milan e Lazio, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha gettato acqua sul fuoco, invitando alla cautela. Attraverso i suoi canali, il giornalista ha chiarito la reale portata della trattativa per Mario Gila, sottolineando come le tempistiche non siano così serrate come si potrebbe pensare.

Gila Milan, la situazione: «Nessuna urgenza immediata»

Moretto è stato categorico sulla possibilità di vedere lo spagnolo a Milanello già in questa sessione invernale:

Gennaio congelato: Al momento non arrivano segnali concreti per un trasferimento lampo. La Lazio considera Gila un punto fermo per la stagione in corso e il Milan non sembra intenzionato a forzare la mano proprio negli ultimi giorni di mercato .

Al momento non arrivano segnali concreti per un trasferimento lampo. La Lazio considera Gila un punto fermo per la stagione in corso e il Milan non sembra intenzionato a forzare la mano . Appuntamento a giugno: Il vero terreno di scontro sarà l’estate 2026. Moretto spiega che “c’è tempo per parlarne” e che la programmazione rossonera per la prossima stagione include il nome di Gila, ma senza la fretta di chiudere ora.

Il vero terreno di scontro sarà l’estate 2026. Moretto spiega che “c’è tempo per parlarne” e che la programmazione rossonera per la prossima stagione include il nome di Gila, ma senza la fretta di chiudere ora. Il fattore scadenza: Il contratto del difensore scade nel 2027, il che significa che in estate entrerà nell’ultimo anno di vincolo. Questa situazione attirerà una “concorrenza feroce” (Inter in primis), rendendo la trattativa tutt’altro che una passeggiata solitaria per il Diavolo.

La strategia dell’attesa

L’invito di Moretto a “non spingere troppo” riflette la prudenza del club. Sebbene Igli Tare e Massimiliano Allegri stimino profondamente il giocatore, il Milan preferisce monitorare l’evoluzione del rapporto tra Gila e la Lazio — specialmente sul fronte rinnovo — prima di sferrare l’assalto economico decisivo che dovrà necessariamente tenere conto del 50% da versare al Real Madrid.