Gila Milan, Tare ci prova ma Lotito fa muro: serve questa offerta per portarlo a Milanello

Gila Milan, Igli Tare vorrebbe portare il difensore spagnolo a Milanello: Lotito fa muro, serve una super offerta per convincere la Lazio

La difesa del Milan si prepara a una rivoluzione, e tra i nomi che circolano con insistenza per rafforzare il reparto centrale, quello di Mario Gila emerge con particolare rilevanza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane difensore spagnolo della Lazio è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera, in particolare al nuovo direttore sportivo Igli Tare e al tecnico Massimiliano Allegri. L’interesse per Gila non è casuale: il calciomercato Milan, reduce da una stagione in cui la retroguardia ha mostrato alcune fragilità, cerca solidità e nuove energie per costruire una difesa più rocciosa e affidabile.

Gila, classe 2000, è un difensore centrale che Tare conosce bene, avendolo portato lui stesso nella Capitale. Questa conoscenza approfondita del giocatore potrebbe facilitare le trattative, sebbene convincere Claudio Lotito, presidente della Lazio, a cedere un suo elemento di spicco non sarà affatto semplice. L’impresa di strappare Gila ai biancocelesti si preannuncia ardua, ma il Milan sembra determinato a fare il possibile per assicurarsi le sue prestazioni.

Le qualità di Mario Gila lo rendono un candidato ideale per il progetto difensivo rossonero. Analizzando le sue statistiche e il suo stile di gioco, si evidenzia un difensore aggressivo e dinamico. Nella scorsa stagione, Gila ha accumulato ben 43 presenze, dimostrando una notevole continuità e affidabilità, a fronte di 26 presenze di Tomori. Le sue doti atletiche, in particolare l’esplosività delle gambe, lo rendono efficace sia nel gioco aereo, grazie a un ottimo stacco di testa, sia nei recuperi palla sugli attaccanti avversari. Gila eccelle nei palloni recuperati e nei duelli vinti a partita, indicatori chiave di un difensore in grado di imporre la propria presenza in campo.

Inoltre, il difensore spagnolo ha mostrato una sorprendente versatilità tattica, un aspetto molto apprezzato in un calcio moderno che richiede adattabilità. Gila ha ricoperto con successo diversi ruoli: braccetto nella difesa a tre, difensore centrale puro e, all’occorrenza, anche terzino. Questa flessibilità lo rende un “jolly” prezioso per qualsiasi allenatore, capace di offrire soluzioni diverse a seconda delle esigenze tattiche della squadra. La sua capacità di partire palla al piede e avanzare fino alla trequarti avversaria aggiunge un’ulteriore dimensione al suo gioco, contribuendo alla costruzione dell’azione dal basso.

Il Milan vede in Gila non solo un rinforzo per la linea difensiva, ma anche un potenziale leader per il reparto arretrato. Le sue doti, la sua grinta e la sua “voglia di fare” potrebbero portare a Milano un’energia nuova, fondamentale per un reparto che necessita di ritrovare certezze. Mentre sulle corsie laterali le prime scelte sembrano essere Cambiaso e Udogie, al centro, oltre al sogno Kim, Gila si posiziona come una delle priorità, affiancando nomi come Leoni, Comuzzo e Djimsiti nel taccuino rossonero. Le trattative sono ancora nelle fasi preliminari, ma l’intenzione del Milan è chiara: alzare il muro difensivo e costruire una squadra più solida e competitiva per il futuro.