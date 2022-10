Gianluca Galliani su Milan Monza: «Comunque vada, sarà una giornata indimenticabile». Le parole del figlio di Adriano

Gianluca Galliani ha parlato ai microfoni di TMW della sfida tra Milan e Roma. Ecco le parole del figlio di Adriano:

«E’ emozionatissimo, non solo lui. Anche io seguivo il Monza negli anni Ottanta. Forse la prima volta che non sono preoccupato del risultato ma che voglio vivere certe emozioni. La prima è speciale. Dovesse vincere il Monza? Io avevo un bellissimo rapporto con Squinzi, che e a un ultrà milanista. Per papà è amore e anche lavoro. Sarà comunque una festa incredibile, sia per mio padre che per Berlusconi. Comunque vada, sarà una giornata indimenticabile e una partita emozionante».