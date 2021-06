Giampaolo Sampdoria, oggi l’incontro con l’agente. I dettagli

Sono ore decisive per la prossima guida tecnica della Sampdoria. Il nome di Marco Giampaolo è balzato in pole ormai da giorni ed oggi è previsto un incontro che potrebbe essere decisivo per il ritorno del tecnico di Bellinzona sulla panchina blucerchiata.

Il ds blucerchiato Carlo Osti, come riferisce Tuttosport, incontrerà oggi l’agente del tecnico Tullio Tinti. Un appuntamento importante per capire le condizioni del possibile ritorno dell’allenatore e la posizione del Torino verso il possibile pagamento di una parte dello stipendio del mister.