Giaccherini non ha dubbi: «Milan favorito perché Allegri sa come si vince. E a fine stagione…»

Il dibattito sulla corsa Scudetto 2026 si infiamma negli studi di DAZN. Durante l’ultima puntata di “Vamos”, Emanuele Giaccherini ha espresso un parere netto sulle gerarchie del campionato, indicando il Milan come la principale candidata al titolo tricolore.

I tre pilastri del primato rossonero

Secondo l’ex centrocampista di Juventus e Nazionale, la forza del Diavolo risiede in tre fattori strutturali che, alla lunga, faranno la differenza rispetto alle inseguitrici:

Il fattore Allegri: “È l’allenatore più vincente”, ha ricordato Giaccherini. La capacità del tecnico livornese di gestire le pressioni e leggere i momenti della stagione è considerata il valore aggiunto rispetto alla concorrenza.

Calendario e freschezza: Un vantaggio non trascurabile è rappresentato dal poter preparare una sola partita a settimana, permettendo alla squadra di mantenere un'intensità atletica superiore nei singoli match.

La legge della miglior difesa: Giaccherini ha citato un mantra storico del calcio italiano: "Vincerà ancora una volta la migliore difesa". Attualmente il Milan viaggia con soli 13 gol subiti in 17 partite, a ridosso di Roma e Como nella speciale classifica dei reparti arretrati.

La missione di gennaio

Le parole di Giaccherini arrivano mentre il Milan difende il primato con 38 punti, insidiato da vicino dal Napoli di Conte (37) e dall’Inter (36). La solidità difensiva invocata dall’opinionista è proprio il motivo per cui il DS Igli Tare sta lavorando ai colpi Mario Gila e Adam Marusic, per garantire ad Allegri i ricambi necessari a mantenere quel muro invalicabile fino a maggio.