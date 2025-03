Germania Italia, primo tempo da buttare per Spalletti: non accadeva dal 2009

Germania Italia, la squadra guidata da Luciano Spalletti è subito 3 gol nel primo tempo del match. Un parziale che non si vedeva da anni

Una Nazionale da incubo quella vista nel primo tempo di Germania-Italia, uno dei pochi a salvarsi è forse l’ex Milan, Sandro Tonali. Tre reti incassate nei primi quarantacinque minuti, non accadeva da ben 16 anni un risultato del genere.

L’Italia ha subito almeno tre gol in un 1° tempo per la prima volta dal 21 giugno 2009 contro il Brasile: 0-3 anche in quel caso, in Confederations Cup. A riportarlo è Opta Paolo su X