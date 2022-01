Genoa, Shevchenko: «Milan? Penso solo alla gara di domani»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole in conferenza stampa di Andriy Shevchenko in vista della sfida di domani del Genoa contro lo Spezia

In conferenza stampa ha parlato Andriy Shevchenko in vista della sfida contro lo Spezia. Le parole dell’allenatore del Genoa in riferimento anche al match di Coppa Italia contro il Milan.

MILAN – «Io sto preparando la partita pensando solamente a domani. Al Milan ci penseremo dopo, vedremo poi come dovremo gestirla»

