Genoa Pisa 1-1: De Rossi stoppato da Gilardino prima del Milan. Stesso risultato in Sassuolo Parma

Genoa Pisa 1-1: l’ex Milan Colombo non basta a De Rossi, prossimo avversario proprio dei rossoneri. Stesso risultato in Sassuolo Parma
Le gare delle 15:00 della 18ª giornata di Serie A si chiudono senza vincitori, regalando due pareggi speculari che muovono la classifica ma lasciano un po’ di amaro in bocca.
I risultati del pomeriggio
- Genoa-Pisa 1-1: Al Ferraris, il duello tra De Rossi e Gilardino finisce in parità. Il Genoa sblocca il match al 15′ con un gran gol di Colombo (di proprietà del Milan), ma viene ripreso al 38′ dalla rete di Leris. La ripresa, povera di emozioni, conferma il momento di difficoltà dei rossoblù.
- Sassuolo-Parma 1-1: Derby emiliano vibrante al Mapei Stadium. Thorstvedt porta avanti i neroverdi al 12′, ma la risposta dei ducali arriva al 24′ con Pellegrino. Nonostante i tentativi del Parma nel finale, il muro del Sassuolo tiene fino al triplice fischio.
Prossimo avversario Milan: Il Genoa
L’attenzione si sposta ora su San Siro. Il Genoa, reduce dal pari odierno, sarà infatti il prossimo avversario del Milan. La sfida, valida per il turno infrasettimanale della 19ª giornata, è in programma giovedì 8 gennaio alle 20:45: un test fondamentale per i rossoneri di Allegri per consolidare il primato dopo il blitz di Cagliari.