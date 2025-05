Genoa Milan, tre calciatori a rischio squalifica: con un cartellino giallo saltano il Bologna

Genoa Milan, con un cartellino giallo salterebbero il prossimo turno di campionato con il Bologna. In tre sono a rischio

Alle ore 20:45 scenderà in campo il Milan per affrontare il Genoa nel match che chiuderà la 35esima giornata del campionato di Serie A. Tra le fila dei rossoneri ci sono tre calciatori diffidati, che in caso di cartellino giallo salteranno il prossimo turno con il Bologna in programma venerdì 9 maggio.

Si tratta di Warren Bondo (che dovrebbe essere indisponibile), Theo Hernandez e Rafael Leao.