Genoa Milan: torna titolare la coppia Tonali-Kessie

Questa sera il Milan sfida il Genoa nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Tonali e Kessie tornano titolari

Dopo le sconfitte con Fiorentina e Sassuolo, il Milan questa sera a Marassi ha la possibilità di riscattarsi contro il Genoa.

Stefano Pioli, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, opterà per la coppia di centrocampo titolare: Kessie-Tonali, con Bennacer e Bakayoko nuovamente in panchina. L’ivoriano, in particolar modo, vuole riprendersi immediatamente il Diavolo, dopo la pessima performance di San Siro contro i neroverdi.