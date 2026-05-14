Genoa Milan si giocherà domenica alle 12: definito il nuovo programma della Serie A

Accordo trovato tra Lega Serie A e Prefettura: i rossoneri in campo in contemporanea con le rivali per la Champions. Genoa Milan alle 12

È arrivata la decisione definitiva sugli orari della penultima giornata di Serie A. Dopo ore di confronto tra Lega Serie A, Prefettura di Roma e istituzioni coinvolte, è stato raggiunto l’accordo: Genoa-Milan si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12.00.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

La scelta nasce dalla necessità di uniformare gli orari delle gare decisive per la corsa alla prossima Champions League. In contemporanea con la sfida del Ferraris andranno infatti in scena anche Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma e soprattutto il derby Roma-Lazio, inizialmente al centro delle polemiche organizzative.

Per il Milan sarà una gara fondamentale nella lotta europea: i rossoneri non possono più permettersi passi falsi e saranno chiamati a rispondere immediatamente ai risultati delle dirette concorrenti.

Resta invece ancora da chiarire il destino della finale maschile degli Internazionali d’Italia di tennis, che potrebbe subire uno slittamento per motivi organizzativi e di ordine pubblico.