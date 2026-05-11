Spunta l’orario di Genoa Milan? De Siervo fa chiarezza: le dichiarazioni

I rossoneri si giocano tutto nelle ultime due giornate: prima trasferta a Marassi, poi chiusura a San Siro: col Genoa domenica alle 12:30?

Il Milan ha ancora davanti a sé due partite decisive, ma questa volta non sono ammessi passi falsi: per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri devono battere sia il Genoa in trasferta che il Cagliari nell’ultima giornata. Solo due vittorie garantirebbero la certezza matematica del piazzamento europeo.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 maggio, anche se l’orario ufficiale della sfida del Ferraris non è ancora stato comunicato. La decisione definitiva è legata anche ai risultati delle altre squadre in corsa, con la Lega Serie A che vuole garantire la contemporaneità tra tutte le partite decisive per l’Europa. In particolare si attende anche l’esito del match del Napoli per definire il quadro completo.

Le parole di De Siervo sulla programmazione delle ultime giornate

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto a GR Parlamento – Radio Rai e ha sostanzialmente confermato l’orientamento verso un orario condiviso per le gare decisive:

“Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti“