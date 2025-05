Genoa Milan, domani ci sarà la conferenza stampa di Conceicao: orario e luogo dell’evento. Le ultimissime sui rossoneri

Al Luigi Ferraris andrà in scena la sfida valevole per la 35ª giornata di Serie A tra il Genoa e il Milan. Sergio Conceicao sa che per arrivare la meglio per la finale di Coppa Italia servirà offrire una grande prestazione.

Lo stesso tecnico, nella giornata di domani, presenterà questo match in conferenza stampa. L’orario di quest’evento che avrà luogo a Milanello sarà alle 13:30 e potrete seguire il live testuale sul nostro sito.