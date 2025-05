Genoa Milan, Conceicao sorride! Svolta a Milanello, si profila questo scenario in vista della sfida di lunedì

Genoa Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, può avere tutta la rosa a disposizione in vista della sfida di lunedì sera

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, sulla situazione infortunati in casa Milan in vista della sfida contro il Genoa.

Jovic ha svolto lavoro in gruppo. Ha smaltito il problema alla schiena. Anche Emerson Royal ha ripreso a svolgere allenamento coi compagni. A meno di colpi di scena, per la prima volta in stagione l’intera rosa del Milan sarà a disposizione per il prossimo match.