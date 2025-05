Genoa Milan, Conceicao spiazza tutti: Leao in panchina. Il motivo

Genoa Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha escluso dall’undici titolare per scelta tecnica Rafael Leao. Il motivo

Clamorosa novità di formazione in casa rossonera in vista di Genoa-Milan di questa sera, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Sergio Conceicao ha deciso di mandare in panchina Rafael Leao.

La novità, secondo Daniele Longo, noto giornalista di calciomercato.com, è rappresentata dal fatto che la scelta non è assolutamente legata ad un problema fisico dell’esterno portoghese ma ad una scelta tecnica dell’allenatore che ha deciso di rilanciare Loftus-Cheek.