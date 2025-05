Genoa Milan, niente da fare per Conceicao: non accadrà al Ferraris

Genoa Milan, niente da fare per mister Sergio Conceicao! Poteva accadere nel Monday night ma c’è stato un imprevisto

Nella giornata di ieri, si era paventata l’ipotesi di avere tutta la rosa a disposizione per Genoa-Milan, 35esimo turno di Serie A in programma domani sera. Sarebbe stata la prima volta in stagione per Sergio Conceicao.

Non sarà così però, nella giornata di oggi infatti si sono fermati Abraham, Sottil e Bondo. I tre sono da considerare in dubbio per il match dello Stadio Luigi Ferraris.