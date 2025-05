Genoa Milan, Conceicao deve sciogliere solo due ballottaggi: le ultime da Milanello non lasciano dubbi

Genoa Milan, Sergio Conceicao deve sciogliere solo due ballottaggio per la sfida in programma lunedì sera in trasferta

Sergio Conceicao ha definito la formazione del Milan per la prossima partita contro il Genoa, con due ballottaggi importanti da risolvere. Luka Jovic è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma Conceicao potrebbe preferire Tammy Abraham a Santi Gimenez come punta centrale. Abraham sembra essere in vantaggio per il ruolo di titolare.

Alex Jimenez si è guadagnato la titolarità del Milan con le sue prestazioni, ma Kyle Walker è tornato dall’infortunio e potrebbe riprendere il suo posto nella formazione iniziale. Maignan in porta, con Tomori, Gabbia e Pavlovic nella linea a tre difensiva. Fofana e Reijnders in coppia al centro, con Theo Hernandez largo a sinistra. Leao e Pulisic ai lati.