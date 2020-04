Gazzetta: “Zlatan è l’unico a giocare, in Svezia. Ibra c’è”

Gazzetta, Ibrahimovic al centro della prima pagina odierna, il campione svedese si allena con l’Hammarby e lancia messaggi al Milan

IBRA C’É- “Zlatan è l’unico a giocare, in Svezia. Ibra c’è”. Titola così il quotidiano che poi aggiunge: “Milan, guarda come sono forte. Va in rete e si diverte con il suo Hammarby, poi lancia messaggi: «Ho un contratto, vediamo come finiranno le cose».