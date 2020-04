Ibrahimovic gioca e segna in amichevole con l’Hammarby

L’attaccante svedese è già tornato in campo con il club di sua proprietà ed ha anche trovato la via del gol in amichevole

Mentre ancora non si conosce con esattezza il suo futuro, Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo, seppur in amichevole con l’Hammarby segnando anche un gol.

Il centravanti svedese del Milan ancora non rientra in Italia come i suoi compagni proprio perché in Svezia ha la possibilità di allenarsi regolarmente con la palla e addirittura disputare partite amichevoli, a margine della quale ha anche parlato del suo contratto con il Milan.