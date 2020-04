Ibrahimovic: spunta una nuova ipotesi per il suo futuro

Le strade di Zlatan Ibrahimovic e del Milan sembrano dividersi sempre di più: spunta fuori una nuova ipotesi sul futuro dello svedese.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di rimanere in Svezia per terminare la sua carriera sul suolo natìo. Questa l’indiscrezione riportata nell’edizione di Sportmediaset.

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi, il centravanti rossonero, dopo aver iniziato ad allenarsi con l’Hammarby, società di cui è anche proprietario, potrebbe decidere di restare in Svezia e terminare lì la sua carriera anche per via delle leggi meno stringenti in materia di Coronavirus che limitano molto meno le libertà individuali rispetto all’Italia.