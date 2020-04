Ibrahimovic si allena in Svezia con il “suo” Hammarby

Il centravanti rossonero ha ripreso ad allenarsi in Svezia, dove le leggi lo permettono, con la squadra di cui è co-proprietario.

Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai: l’attaccante svedese, dopo essersi impegnato in una sfida a distanza con Paul Pogba, ha deciso di riprendere i suoi allenamenti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il 38enne si sta allenando con i giocatori dell’Hammarby, squadra di Stoccolma di cui è co-proprietario. In Svezia, infatti, non sono in vigore leggi di restrizione come nel resto d’Europa e da lunedì la squadra tornerà ad allenarsi in gruppo, Ibra compreso.