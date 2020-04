Zlatan Ibrahimovic oggi ha rilasciato un’intervista per Dplay Sweden in cui parla del proprio futuro al Milan

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista per Dplay Sweden in cui parla del proprio futuro al Milan. Lo svedese non sembra molto convinto della permanenza: «Devo tornare in Italia come stabilito nel mio contratto. Devo rispettare il contratto, come professionista devi mantenere ciò che hai firmato. Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede».