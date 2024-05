Gilardino Milan, il Genoa vuole trattenere l’ex rossonero: le NOVITA’ sul rinnovo di contratto e la volontà dell’allenatore rossoblù

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan in vista della prossima stagione c’è anche quello di Alberto Gilardino, ma il Genoa crede in lui e vuole il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, questa settimana è previsto un nuovo incontro tra il club rossoblù e l’ex rossonero per discutere il prolungamento del contratto. Il Genoa ha già il rinnovo fino al 2026 ( € 0,85 milioni/anno + bonus) con opzione per il 2027 per mantenere l’allenatore, che riflette e chiede garanzie sulla campagna acquisti