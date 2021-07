Gazzetta – Luis Alberto, segnali di disgelo con la Lazio: le ultime

Due giorni fa Luis Alberto ha messo piede ad Auronzo con una settimana di ritardo. Subito allenamento e feeling con Sarri, ma il futuro…

Il grande assente è tornato e si è messo subito al lavoro agli ordini di Sarri. Luis Alberto è ad Auronzo ormai da un paio di giorni, ieri ha disputato il primo allenamento dimostrando una discreta forma fisica nonostante le vacanze. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio della questione, dal rapporto con Sarri al futuro.

Il Mago è sbucato sul campo dello Zandegiacomo con il giusto piglio, dispensando sorrisi e abbracci ai compagni, che hanno cominciato a impostare un lavoro diplomatico sottotraccia. In conferenza stampa il Comandante aveva suggerito di confrontarsi e chiedere scusa, detto fatto durante il riscaldamento. Con Sarri invece è bastato uno sguardo, il tecnico toscano ha avuto un segnale chiaro sulla disponibilità che lo spagnolo metterà in campo, e lo ha piazzato nel suo ruolo da mezzala spiegandogli i movimenti da fare. Al termine della sessione poi, Luis Alberto si è recato dai tifosi presenti per foto e autografi: alla domanda ‘Luis, resti?‘ è arrivato un mezzo sorriso.

E ora? Mal di pancia passato? La Lazio lo valuta 50 milioni e per ora non è arrivata nessuna offerta, seppur da tempo si parla di un’interesse del Milan su di lui. Il contratto rinnovato 11 mesi fa fino al 2025 pone i biancocelesti in una posizione di forza, e il 25% sulla futura rivendita da girare al Liverpool costringe la dirigenza a non accettare contropartite. Si attende l’arrivo di Tare ad Auronzo, ma la priorità è la cessione di Correa, eventualmente sarà il turno del Mago. L’estate è lunga e le sirene di mercato non si placheranno.