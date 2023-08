Ex Milan, Gazidis ricorda la festa scudetto: «Non riesco a…». L’ex amministratore delegato pesca nei ricordi rossoneri

In un’intervista rilascata a Business of Sport, l’ex amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ricorda lo scudetto vinto e i festeggiamenti che ne sono seguiti.

Di seguito le sue parole: «Il momento sportivo più iconico in cui sono stato coinvolto per me rimane lo scudetto vinto con il Milan. La immagini della festa non riescono a descrivere cosa è stato realmente. Tutta Milano è stata chiusa, e non potevamo muoverci con il pullman. Chiunque sia stato lì quella giornata non la dimenticherà mai per il resto della propria vita»